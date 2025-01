Briefwahlbüro Koblenz öffnet am 10. Februar

Ende Januar 2025 werden in Koblenz die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 zugestellt. Am Montag, 10. Februar, öffnet das Briefwahlbüro in Koblenz. Ab diesem Zeitpunkt haben wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, persönlich ihre Briefwahlunterlagen zu beantragen und auch direkt ihre Stimme abzugeben. Es wird empfohlen, die Briefwahlunterlagen bereits jetzt online unter www.wahlen.koblenz.de oder nach Zustellung der Wahlbenachrichtigung über den QR-Code zu beantragen. Der Versand der Briefwahlunterlagen erfolgt dann ab 10. Februar. Das Briefwahlbüro befindet sich im Forum Confluentes in den Räumen der Stadtbibliothek im 5. Obergeschoss, Zentralplatz 1. Es ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Briefwahlunterlagen können bis zum 21. Februar um 15 Uhr beantragt werden. Am Samstag vor der Wahl (22.02.2025) ist das Briefwahlbüro geschlossen. Anträge auf Briefwahl, die nach dem 21.02., 15 Uhr gestellt werden, können nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung berücksichtigt werden. In diesen Fällen können die Anträge bis Sonntag, 15 Uhr, bei der Stabsstelle Wahlen, Ferdinand-Sauerbruch-Straße 12, 56073 Koblenz, gestellt werden.