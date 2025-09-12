Für die Oberbürgermeisterwahl in Koblenz am 21. September sind Stand heute, 12. September, 15 Uhr, 83.567 Personen Wahlberechtigt. 22.678 Personen haben bis jetzt einen Antrag auf Briefwahl gestellt.

Briefwahlunterlagen können noch bis zum 19. September, 18 Uhr beantragt werden (siehe hierzu auch: wahlen.koblenz.de). Die Briefwahl kann bis zu diesem Zeitpunkt auch direkt vor Ort im Briefwahlbüro in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes, Zentralplatz 1 während der Öffnungszeiten (Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr) durchgeführt werden.