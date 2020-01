Brand eines PKW Anhängers

Koblenz (ots) – Am Donnerstag, gegen 19:36 Uhr entzündete sich aus bislang ungeklärten Gründen ein PKW Anhänger auf der B42 in Urbar während der Fahrt. Der Anhänger konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die B42 war in Fahrtrichtung Koblenz für etwa eine Stunde gesperrt. Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

veröffentlicht am: 17.01.2020