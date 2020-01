Bei Verkehrsunfall verletzt…

Koblenz (ots) – Am Mittwochmorgen ereignete sich am Ortseingang von Koblenz-Güls ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige PKW-Fahrerin verletzt wurde. Ein 21-jähriger junger Mann befuhr mit seinem PKW die B 416 von Winningen kommend in Richtung Koblenz. Hinter ihm fuhr die 80-jährige Dame. Am Ortseingang von Koblenz-Güls musste der 21-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende ältere Dame konnte aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Hierbei wurde sie verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 16.01.2020