Brand eines Einfamilienhauses in Koblenz-Arenberg

Koblenz (ots) – Am Freitag, 13.09.2019, 05.13 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines freistehenden Einfamilienhauses in der Silberstraße in Koblenz-Arenberg gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Vollbrand des Hauses festgestellt. Neben der Berufsfeuerwehr Koblenz waren Freiwillige Feuerwehren der Stadtteile Arenberg/Immendorf, Arzheim, Ehrenbreitstein und Horchheim im Einsatz. Im Rahmen der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass das Haus stark einsturzgefährdet ist. Aus diesem Grunde wurde eine Einheit des THW hinzugezogen um diese Gefahrstellen zu beseitigen. Weiterhin ist ein Rettungsfahrzeug des Malteser Hilfsdienstes vor Ort. Während der Löscharbeiten musste die Stromversorgung in Teilen des Stadtteils Arenberg vorsorglich abgestellt werden. Eine Untersuchung durch die Brandermittler der Kriminaldirektion Koblenz ist derzeit noch nicht möglich, sodass zur Brandursache noch keine Angaben gemacht werden können. Das Haus wird von einem 57 Jahre alten Mann bewohnt. Zu dessen Aufenthaltsort liegen noch keine Erkenntnisse vor. Bei dem noch andauernden Feuerwehreinsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. (Rauchgasintoxikation) Der entstandene Schaden dürfte im unteren sechsstelligen Eurobereich liegen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 13.09.2019