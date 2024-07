Tourist-Information Neuwied: Öffentliche Führungen im Juli

Es ist Draußenzeit in Neuwied! Nach einem verregneten Frühsommer kann die Sehnsucht nach Natur, Spaziergängen und gemeinsamen Erlebnissen endlich gestillt werden. Dafür hält die Tourist-Information Neuwied (TI) zahlreiche Angebote bereit. Beliebt sind die öffentlichen Führungen durch Stadt und Natur bei Touristen ebenso wie bei Einheimischen.

Am Sonntag, 21. Juli, bietet die TI gleich drei Führungen an: Um 14 Uhr geht es um Raiffeisen und das Raiffeisen-Erbe im Stadtteil Heddesdorf, Treffpunkt ist das Raiffeisendenkmal am Roentgenmuseum. Ebenfalls um 14 Uhr beginnt die Botanische Führung in den Gärten der Abtei Rommersdorf. Das Deichinformationszentrum ist Ausgangspunkt für die zweite Führung, in deren Rahmen Interessierte ab 15 Uhr alles über den Neuwieder Deich lernen können, der die Stadt seit so vielen Jahren prägt.

Raus in das Naturschutzgebiet Engerser Feld geht es am Montag, 29. Juli. Ab 19.30 Uhr haben die Teilnehmenden die Chance, Schwarzmilane zu beobachten. Ein ganz besonderes Erlebnis, das auch tolle Motive für die Naturfotografie liefert. Treffpunkt ist der SWN-Parkplatz in der Hafenstraße.

Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren sind für 4 Euro dabei. Für Kinder unter 6 Jahren sind die Angebote der Tourist-Information kostenlos. Die Botanische Führung kostet 10 Euro. Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin erforderlich. Dies ist telefonisch unter 02631 802 5555 oder während der Öffnungszeiten der TI vor Ort in der Marktstraße 59 möglich.