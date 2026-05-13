Am vergangenen Samstag präsentierten sich verschiedene Einsatz- und Sicherheitsbehörden bei der Blaulichtmeile am Löhrrondell in der Koblenzer Innenstadt. Bei bestem Wetter nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen die Gelegenheit, sich zu informieren und mit den Beteiligten ins Gespräch zu kommen.

Mit dabei waren die Polizei, das Ordnungsamt und die Feuerwehr der Stadt Koblenz sowie das Deutsche Rote Kreuz. Das Ordnungsamt war hierbei durch den Kommunalen Vollzugsdienst, die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ sowie durch die ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren vertreten.

Die Fachkräfte informierten zu aktuellen Präventions- und Sicherheitsthemen wie Einbruchschutz, Taschendiebstahl, Telefonbetrug und Cyberkriminalität. Viele Interessierte nutzten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und praktische Tipps für den Alltag mitzunehmen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag zudem auf der gemeinsamen Mitmach-Aktion mit der Polizei unter dem Motto „Lass uns reden. Dein Wort. Deine Haltung.“ Dabei stand das Thema Demokratie im Mittelpunkt. Besucherinnen und Besucher waren eingeladen, ihre Gedanken und Werte einzubringen sowie miteinander in den Austausch zu treten.

Bildunterzeile:

Vertreterinnen und Vertreter des Koblenzer Ordnungsamtes nahmen an der Blaulichtmeile am Löhrrondell teil. Foto: Steffen Göbel