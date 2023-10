Koblenz (ots) – Am Dienstag, den 26.09.2023 beteiligte sich das Polizeipräsidium Koblenz am bundesweiten Aktionstag “sicher.mobil.leben” mit dem diesjährigen Schwerpunkt “Rücksicht im Blick”. Was als Thema zunächst abstrakt anmutet, trifft doch den Kern einer jeden Begegnung der Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr. Denn: Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung

der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit!

Die Dienststellen des Präsidiums richteten dazu an geeigneten Stellen insgesamt 22 feste Kontrollstellen ein, an denen knapp 400 Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden konnten. Dazu zählten neben 326 Autofahrenden auch 42 Radfahrende, 10 E-Scooter, ein Lkw-Fahrer und sieben Motorradfahrer. Im Ergebnis konnten die Einsatzkräfte 176 Verkehrsverstöße feststellen. Neben Gurt- und Handyverstößen wurden im Bereich der Fahrradstraße in Koblenz auch wieder einige Autofahrer angehalten, die die Straße unberechtigterweise befahren wollten.