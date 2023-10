Sie haben einen besonderen Anlass? Hochzeit, Geburt Ihres Kindes, Jubiläum? Dann bietet der Koblenzer Stadtwald genau die richtige Möglichkeit solch ein Ereignis gebührend zu verankern. Im Bereich des Waldlehrpfades wurde eine entsprechende Pflanzfläche ausgewiesen. Hier können sich Interessierte an zwei vorgegebenen Sammelterminen aus einer Auswahl standortgerechter

Baumarten (Elsbeere, Speierling, Winterlinde, Traubeneiche, Vogelkirsche, Esskastanie) einen Baum auswählen und diesen dort pflanzen.

Um andere Waldbesucher über den jeweiligen Anlass der Pflanzung zu informieren, kann ein individuell gestaltetes Schild angebracht werden. Hierbei wird ein einheitliches Tafelformat vorgegeben. Die derzeitigen Kosten für die Bereitstellung des Baumes, der Vorbereitung der Pflanzung und die unterjährige Pflege der Fläche werden zurzeit mit 150 Euro pro Baum angesetzt. Die Kosten für die individuelle Gestaltung der Tafel werden gesondert abrechnet.

Der erste Pflanztermin im Herbst 2023 findet am 11. November statt. Anmeldung bis zum 30. Oktober an liegenschaften@stadt.koblenz.de . Bei Rückfragen kann man sich an den zuständigen Revierleiter, Marc Brombach, unter der Telefonnummer 0175 5842975 wenden. Der Frühjahrspflanztermin findet am 6. April 2024 statt.