Was haben eine Nähmaschine und ein Buch gemeinsam? – Beides kann in der Stadtbibliothek Koblenz ausgeliehen werden. Am Mittwoch, 10. Juli, startet die Stadtbibliothek Koblenz ihre „Bibliothek der Dinge“ offiziell. „Leihen statt kaufen“ lautet das Motto des neuen Angebots.

Ab sofort stehen rund 100 Gegenstände aus den Bereichen Technik, Haushalt, Handwerk, Spiel und Sport zur Ausleihe bereit. Gummitwist, Slackline, Badminton-Spiel, Bohrhammer, Nähmaschine, Schallplattenspieler, Hanteln oder Leselupe sind nur einige Beispiele aus dem Angebot der „Bibliothek der Dinge“. Das Projekt ist ein weiterer Schritt zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Dinge, die nur selten gebraucht werden, kann man, statt zu kaufen, in der Bibliothek ausleihen. Und: „Man kann Gegenstände auch erst einmal in Ruhe ausprobieren, bevor man sie anschafft“, ergänzt Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz. „Das hilft, Fehlkäufe zu vermeiden.“ Die Stadtbibliothek Koblenz setzt damit auf einen innovativen Weg, ressourcenschonendes Handeln zu fördern. Die “Bibliothek der Dinge” soll das klassische Medienangebot ergänzen.

Die Objekte können von allen ab 18 Jahren mit einem gültigen Bibliotheksausweis ohne Zusatzkosten für vier Wochen, mit Verlängerungsmöglichkeit, ausgeliehen werden. Einmalig müssen die Nutzungsbedingungen für die „Bibliothek der Dinge“ akzeptiert werden. Das Angebot kann vor Ort gesichtet oder im Bibliothekskatalog unter dem Suchbegriff „Bibliothek der Dinge“ aufgerufen werden.

Im 2. OG der Zentralbibliothek im Forum Confluentes können die Dinge an der Servicetheke ausgeliehen und wieder zurückgegeben werden.

Mitfinanziert hat das Projekt das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz.

Das Foto (Stadt Koblenz/T. Knaak) zeigt v.l.: Bibliotheksdirektorin Susanne Ott und Dezernent Ingo Schneider.