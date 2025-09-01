Bubenheim soll vom starken Durchgangsverkehr entlastet werden. Dazu ist der Bau einer Ortskernentlastungsstraße (OKE) notwendig. Die neue Straße verläuft von dem Kreisverkehr Jakob-Caspers-Straße und Joseph-Funken-Straße und sie mündet in die Weißenthurmer Straße. Ortsvorsteher Mike Karen (links) und Oberbürgermeister David Langner trafen sich am genannten Kreisverkehrsplatz und schauten sich den geplanten Verlauf der Straße an, die nach ihrer Fertigstellung die Wohnqualität des Stadtteils deutlich verbessern wird. Parallel zur OKE wird ein kombinierten Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg gebaut.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Straßenbau mit rund 1,6 Mio. Euro und der Bund den Bau des kombinierten Weges mit 720.000 Euro.

OB Langner verkündete dem Ortsvorsteher, dass die Vorbereitungen also Ausschreibung und Feinplanung laufen, so dass mit dem Bau Mitte 2026 begonnen werden kann. Die Bauzeit wird rund 2,5 Jahre dauern und insgesamt rund 4,5 Mio. Euro kosten.