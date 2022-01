Betzdorf (ots) – Am 18.01.2022, gegen 11:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer einen Parkplatz im Bereich der Gontermannstraße in der Betzdorf Innenstadt. Beim Rangieren auf dem Parkplatzgelände stieß der Senior gegen den geparkten Pkw eines 73-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte er festgestellt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt; ein Strafverfahren eingeleitet.