Unkel (ots) – Am Montagnachmittag wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz an der Volksbank in Unkel beschädigt. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 65-jährigen Pkw-Fahrer aus Bruchhausen, der beim Ausparken den Pkw beschädigte und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, so dass die Polizei wertvolle Anhaltspunkte zum tatverdächtigen Fahrer erhielt.