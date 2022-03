Koblenz (ots) – In den vergangenen Tagen wurden der Kriminalpolizei Koblenz wieder einige Betrugsversuche bekannt. Dabei gaben die Betroffenen an, über WhatsApp Nachrichten erhalten zu haben, in denen sich Unbekannte als ihre Töchter oder Söhne ausgeben. Diese Personen bitten, Geld für vermeintliche Notfälle auf ein Bankkonto zu überweisen und versprechen, dieses im Laufe der Woche zurück zu zahlen.

Die Polizei warnt: Reagieren Sie auf keinen Fall auf diese Nachrichten und fragen Sie bei Ihren Angehörigen nach!

Quelle: news aktuell GmbH