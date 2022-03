Koblenz (ots) – Ein Punkt und 100 EUR Bußgeld drohen einem Autofahrer wegen Handyverstoßes am Steuer. Bei der gestrigen Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Koblenz wurde ein junger Mann zunächst mittels Taschenlampe und Polizeikelle aufgefordert, in die Kontrollstelle einzufahren. Zu diesem Zeitpunkt schaute er auf sein Handy und bemerkte dabei nicht, dass er gerade in die Kontrolle fuhr.

Erst wenige Meter vor dem Polizeibeamten nahm er diesen überhaupt wahr und konnte nur noch durch eine Vollbremsung zum Stehen kommen.

Den Beamten gegenüber gab er im späteren Verlauf an, eine E-Mail auf seinem Smartphone gelesen zu haben und dadurch stark abgelenkt gewesen zu sein. Er zeigte sich jedoch einsichtig und entschuldigte sich für sein Verhalten.

Die Polizei macht nochmal darauf aufmerksam: Fahrt vorausschauend und Handy weg am Steuer!

Quelle: news aktuell GmbH