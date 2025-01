Ludwigshafen (ots) – Eine 42-Jährige hatte bereits im November letzten Jahres auf eine Wohnungsanzeige in einem Online-Portal reagiert und ihr Interesse bekundet. Nachdem sie die Wohnung gemeinsam mit der vermeintlichen Vormieterin besichtigte, übergab sie dieser 900 Euro für die erste Monatsmiete und 1800 Euro für die Kaution in Bar. Die Frau, die das Bargeld entgegennahm, sicherte zu, dass zeitnah mit dem Vermieter eine Wohnungs- und Schlüsselübergabe stattfinden würde. Diese fand bislang noch nicht statt, weshalb von einem Betrug ausgegangen werden muss. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Immobilieninseraten. Interessenten sollten stets kritisch bleiben, keine Zahlungen im Voraus leisten und die Echtheit der Inserate überprüfen.