Die Stadtbücherei Boppard bleibt am Freitag und Montag, 25. und 28. Oktober 2024, für Besucherinnen und Besucher geschlossen. An diesen Tagen finden notwendige betriebsinterne Arbeiten statt, die eine vorübergehende Schließung erforderlich machen. Wir bitten um Verständnis und freuen uns darauf, unsere Besucherinnen und Besucher ab Dienstag, 29. Oktober 2024, wieder wie gewohnt in unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen.