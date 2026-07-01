Jüngst stellte die Bestsellerautorin Leonie Swann in der Stadtbibliothek Koblenz ihren neuen Schafskrimi vor.

Trotz Rekordhitze waren ihre Fans ins Forum Confluentes gekommen, um der Autorin ins vertraute Glennkill zu folgen, wo nichts so ist, wie es erscheint. Mitfühlend und voller Witz las Leonie Swann die ersten Kapitel von „Widdersehen“ vor, in denen die Herde rund um Miss Maple von ihrer Schäferin Rebecca heim in irische Gefilde geführt wird.

Der erste Band der Schafskrimi-Reihe „Glennkill“ wurde in 30 Sprachen übersetzt und stand monatelang auf den Bestsellerlisten. Der Roman wurde mit Stars wie Hugh Jackman und Emma Thompson verfilmt und läuft derzeit in den Kinos. Und auch der neue spannende und humorvolle Fall um die Schafsherde stürmt die Bestsellerliste.

Im Anschluss an die Lesung stand Leonie Swann bereitwillig für Fragen zum Entstehen ihrer Ideen, zu möglichen Schreibblockaden und ihren Erfahrungen mit Schafen zur Verfügung. Ein ausgesprochen gelungener Abend mit einer sympathischen Starautorin.

Bildunterzeile:

Bestsellerautorin Leonie Swann las in der Stadtbibliothek Koblenz aus ihrem neuen Schafskrimi vor. Foto: Nina Mahrt/Stadt Koblenz