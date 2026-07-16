Tickets bereits im Vorverkauf

Lahnstein. Am 16. Oktober 2026 kommt einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart nach Lahnstein. In einer Kooperation der Stadtbücherei Lahnstein mit dem Theater Lahnstein präsentiert Carsten Henn seinen neuesten Roman „Sonnenaufgang Nr. 5“. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr im historischen Ambiente des Nassau-Sporkenburger Hofs.

Nach dem internationalen Erfolg von „Der Buchspazierer“, der über drei Jahre auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stand, in fast 40 Sprachen übersetzt und verfilmt wurde, widmet sich Henn erneut den großen Fragen des Lebens – warmherzig, klug und mit feinem Humor.

In „Sonnenaufgang Nr. 5“ begegnen sich der 19-jährige Jonas und die einst gefeierte Filmdiva Stella. Als Jonas ihre Autobiografie schreiben soll, prallen zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen auf das Leben aufeinander. Während Stella ihre Vergangenheit lieber schöner erzählen möchte, als sie war, versucht Jonas, die eigene Geschichte möglichst zu verdrängen. So entsteht ein bewegender Roman über Erinnerungen, verpasste Chancen und den Mut, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen.

Der Roman zeichnet sich neben der dichten Atmosphäre am Meer durch seine liebevoll gestalteten, eigenwilligen Nebenfiguren aus. Dazu gehören der herrlich vergessliche Paul mit seinem Golden Retriever, der Maler Geraldo in seinen unübersehbaren pinken Stiefeln und die schrulligen Pensionsschwestern Imke und Britta Roose.

Wer den Abend besucht, erlebt den sympathischen Erfolgsautor, der im Rheinland mit seiner Familie, Katzen, Bienen und Hühnern lebt, hautnah und bekommt spannende Einblicke in seine Arbeit.

Karten sind online unter www.theaterlahnstein.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich, darunter auch in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz.

Bildunterzeilen:

Buchcover

Bild: Carsten Henn versteht es wie kaum ein anderer, tiefgründige Themen mit Leichtigkeit zu erzählen und Figuren zu schaffen, die lange nach der letzten Seite im Gedächtnis bleiben (Foto: Marion Koell)