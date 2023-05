Über 100 Teilnehmende unterstützten den Frühjahrsputz

Reges Treiben der besonderen Art herrschte zuletzt an einem Frühlingssamstag in Neuwieds südöstlicher Innenstadt. Überall wuselten und wimmelten kleine und große Neuwiederinnen und Neuwieder fleißig über Wege und Wiesen. Ausgestattet mit Handschuhen, Greifzangen und leuchtenden Warnwesten war die eifrige Schar schon von Weitem gut erkennbar. Vom Kita-Kind bis zur Seniorengruppe – alle Generationen waren bei der Aufräumaktion des Stadtteilbüros vereint aktiv. Das klare Signal: „Wir machen mit, wir kümmern uns gemeinsam um unseren Stadtteil.“

Die Stimmung war allseits sehr ausgelassen. Das lag sicher nicht zuletzt an der bunten Mischung, die hier gemeinsam anpackte: Ob Sportverein, Moschee oder Schule, so viele waren der Einladung gefolgt, und auch Bürgermeister Peter Jung war mit von der Partie. So war die Vielfalt, die den Stadtteil ausmacht, deutlich zu spüren – und das gute Miteinander ebenfalls. Besonders toll: Etwa die Hälfte der Helfenden waren Kinder. „Es freut uns wirklich riesig, dass unsere Aufräumaktion Jahr für Jahr so viele Menschen anzieht. Trotz recht grauem Wetter sind doch so viele Unterstützer gekommen“, resümiert Quartiermanagerin Alexandra Heinz erfreut.

Einmal mehr hervorgetan haben sich auch die aktiven Ehrenamtlichen der Sozialen Stadt, die als engagiertes Team den „Frühjahrsputz“ mit dem Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt bestens vorbereitet hatten. Tatkräftig eingebracht haben sich an diesem Tag: die beiden städtischen Kindertagesstätten Rheintalwiese und Kinderschiff, die Marien- und die Sonnenlandgrundschule, der Christliche Friedensdienst Eirene mit dem Projekt „Starke Nachbar_innen“, die Gruppe Clean Up Neuwied, die Gemeinden der Fatih Moschee sowie der Ahmadiyya Moschee, der Wassersportverein sowie der VfL Neuwied und darüber hinaus zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer aus der südöstlichen Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen.

Wer Lust hat, an Aktionen des Stadtteilbüros teilzunehmen, erhält weitere Informationen unter Tel. 02631 863-070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@neuwied.de.

Zum Bild: Rund 100 Helferinnen und Helfer waren dem Aufruf zur Aufräumaktion gefolgt. Foto: Reiner Bermel