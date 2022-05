Koblenz (ots) – Bereits am vergangenen Freitag, den 06.05.2022 kam es zwischen

11:30 Uhr und 11:35 Uhr zu einer Unfallflucht am Bahnhofsplatz am Hauptbahnhof

Koblenz.

Ein unabhängiger Zeuge beobachtete, wie eine ältere Dame mit ihrem Pkw rückwärts

in eine Parklücke einfahren wollte. Dabei touchierte sie die dort geparkte

silberne Stufenhecklimousine mit dem bekannten Kennzeichenfragment “EMS”.

Sie stieg kurz aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich dann von der

Unfallstelle. Der beschädigte Pkw konnte von den Einsatzkräften nicht mehr am

Hauptbahnhof angetroffen werden. Er müsste einen Schaden im rückwärtigen Bereich

aufweisen. Der Fahrer wird gebeten, sich hinsichtlich seines Schadens mit der

Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen: 0261-103-2510.