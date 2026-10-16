Wer bereits seit mehreren Jahren im Bereich der Hauswirtschaft arbeitet, aber noch keinen anerkannten Berufsabschluss besitzt, erhält ab Januar 2027 eine neue Chance: Die Volkshochschule Koblenz bietet erneut einen berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung zur Hauswirtschafterin beziehungsweise zum Hauswirtschafter an.

Der Lehrgang richtet sich insbesondere an Menschen, die bereits seit mindestens viereinhalb Jahren in hauswirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern arbeiten. Dazu gehören beispielsweise Beschäftigte in Kindertagesstätten, Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hotels oder anderen Einrichtungen, in denen hauswirtschaftliche Tätigkeiten eine wichtige Rolle spielen.

In dem auf zehn Monate angelegten Lehrgang werden die wesentlichen Inhalte der Hauswirtschafter-Ausbildung vermittelt und vorhandene berufliche Erfahrungen ergänzt und vertieft. Ziel ist es, die Teilnehmenden gezielt auf die Abschlussprüfung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vorzubereiten. Bei erfolgreicher Prüfung kann damit der anerkannte Berufsabschluss zur Hauswirtschafterin bzw. Hauswirtschafter erworben werden.

Informationsveranstaltung am 4. November

Wer sich für den Lehrgang interessiert oder zunächst mehr über die Voraussetzungen, Inhalte und den Ablauf erfahren möchte, hat am Mittwoch, 4. November, von 17 bis 18 Uhr die Möglichkeit, an einer Informationsveranstaltung in der vhs Koblenz (Hoevelstraße 6, Raum 112) teilzunehmen. Die Lehrgangsleitung und die vhs Koblenz informieren über den Lehrgang und beantworten Fragen rund um die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.

Der Lehrgang startet im Januar 2027.