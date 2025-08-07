Am Donnerstag, 14. August, wird auf dem Wochenmarkt in Lay von 15:30 bis 18:30 Uhr eine kostenfreie Informations- und Beratungsaktion der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ angeboten.

Vor Ort geben die Geschäftsstellenleiterin der Initiative, Natalie Bleser, sowie die Seniorensicherheitsberaterinnen Hiltrud Kreuser und Nicola Letz individuelle Auskünfte und praxisnahe Hinweise rund um das Thema Kriminalprävention.

Das Ziel der Aktion ist es, mit den Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen, Fragen rund um das Thema Sicherheit zu beantworten und praktische Tipps zur Kriminalprävention zu geben.

Interessierte erhalten unter anderem Beratung zu folgenden Schwerpunkten:

Einbruchsschutz

Telefon- und Onlinebetrug

Verhalten in Gefahrensituationen

Die Experten freuen sich auf einen regen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern.