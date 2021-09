Neuwied. Bereits im zweiten Jahr findet „Waldbaden für einen guten Zweck“ statt. Am Montag, den 21. Juni machen sich über fünfzig professionelle Waldbaden-Anbieter auf den „Waldweg“. Wer Waldbaden für sich schon entdeckt hat oder diese Form der achtsamen Begegnung in und mit der Natur kennen lernen möchte, der hat dazu an diesem Tag der Sommersonnenwende dazu die, Gelegenheit. Am längsten Tag des Jahres werden bundesweit solche Veranstaltungen angeboten, so auch in Neuwied. Die Teilnahmegebühr beträgt 25,- Euro. Der Erlös des Benefizwaldbades geht als Spende in Naturschutzprojekte der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverein Rheinland-Pfalz. Für 25 EUR lassen sich ca. 5 Bäume pflanzen. Das Waldbad beginnt um 19.00 Uhr und dauert rund zweieinhalb Stunden, der Startpunkt ist der Parkplatz am ehem. Waldgasthof Wingertsberg in Oberbieber (fürs Navi: 56566 Neuwied, Wingertsbergstr. 51). Wer dabei sein und diesen Tag mit neuen und überraschenden Erfahrungen und Erlebnissen verbinden möchte, meldet sich bei Andreas Schwab (andreas.schwab@kraftquell.info bzw. www.kraftquell.info)

Michaela Dalchow, Initiatorin der bundesweiten Benefiz-Aktion: „Als Anbieter von Waldbaden in Deutschland nutzen wir im Rahmen unserer Tätigkeit die Wälder und möchten über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wieder etwas an sie zurückgeben. Durch unsere Aktion laden wir andere dazu ein, das ebenfalls zu tun, um dieses wichtige Ökosystem zu schützen. Wir alle sehen, wie der Wald unter dem Klimawandel leidet und wir müssen dringend aktiv werden, z.B. in dem wir Bewusstsein hierfür schaffen. Der Wald erfüllt viele elementare Funktionen, wie die Reinigung der Luft. Ferner kühlt der Wald die Luft, ist Wasserspeicher, produziert Sauerstoff, ist ein riesiger, effizienter Kohlenstoffspeicher und vor allem ein bedeutender Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Er schenkt dem Menschen Erholung, Entspannung und Regeneration, was vor allem in Pandemiezeiten intensiv genutzt wird. Der Wald ist eine kostbare natürliche Ressource zum Krafttanken und Abschalten. Wir brauchen unsere Wälder. Deswegen möchten wir den längsten Tag des Jahres -die Sommersonnenwende- zu einem Tag des Waldbadens an unterschiedlichen Plätzen in Deutschland machen. Gemeinsam verbringen wir Zeit im Wald, zeigen unsere Verbundenheit mit ihm und eine Verbundenheit mit allen, die in und mit der Natur arbeiten.“

Wer Waldbaden an welchen Orten in Deutschland anbietet, ist auf http://www.deutschland-geht-waldbaden.deaufgeführt.