Hachenburg (ots) – In dem Zeitraum von Sonntag, den 12.09.2021, 15:00 Uhr bis Montag, den 13.09.2021, 11:10 Uhr, kam es in Hachenburg, in der Straße “Vor der Heck” zu einem Diebstahl einer Rüttelplatte der Marke “Baumax” im Wert von 500EUR. Die Rüttelplatte war auf dem Anwesen zirka 10 Meter von der Straße entfernt abgestellt worden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer

02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de.