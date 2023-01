Gastvortrag von Prof. Lamia Messari-Becker

Bendorf . Unter dem Motto „Bendorf baut Zukunft – innovativ und modellhaft“ lädt die Stadt Bendorf am Montag, 23. Januar, 18 Uhr zum 27. Bendorfer Wirtschaftstag.

Das Treffen von Wirtschaft, Politik, Handel, Tourismus, Verwaltung und Medien findet in der Krupp’schen Halle auf dem Areal der Sayner Hütte statt und dient zum Austausch von Informationen und Erfahrungen. Als Referentin konnte die Stadt Bendorf Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker gewinnen. Die renommierte Expertin für nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz und Klimaschutz ist Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen und Mitglied im Club of Rome. Sie legt den Fokus ihrer Arbeit auf die Klimaeffekte des Bauens – darunter CO2-Emissionen, hoher Energie- und Flächenverbrauch sowie das enorme Abfallaufkommen. In ihrem Vortrag mit dem Titel „Bauen im Klimawandel – Chancen und Herausforderungen“ stellt Prof. Messari- Becker Ideen und Konzepte vor, mit denen die Baubranche und Bauherren zum Klimaschutz beitragen und Nachhaltigkeitsziele mit den Anforderungen von gewerblichem und privatem Bauen verbinden können. Interessierte UnternehmerInnen und BürgerInnen sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Anmeldungen sind möglich bis spätestens 19. Januar per E-Mail an margret.heinrich@bendorf.de oder telefonisch unter 02622-703- 173