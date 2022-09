Bendorf. Steigende Temperaturen, trockene Sommer und orkanartige Stürme stellen eine gewaltige Herausforderung für unsere Wälder dar.

Am Freitag, 7. Oktober, bieten die Förster Johannes Biwer und Achim Kern eine ca. zweistündige Waldbereisung durch den Bendorfer Wald an, stellen die Auswirkungen der Klimaveränderung vor und zeigen, mit welchen Bäumen es gelingen kann, die Folgen des Klimawandels abzumildern.

Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Kletterwald Sayn, die Teilnahme ist kostenlos. Festes Schuhwerk und eine körperliche Grundkondition sind erforderlich.

Anmeldung per Mail an johannes.biwer@wald-rlp.de.