Bendorf: Engagement für Leseratten

Bürgermeister dankt Büchereimitarbeiterinnen

Bendorf. In den letzten Jahren ist es Tradition geworden, dass Bürgermeister Michael Kessler sich zum Jahresende mit einem blühenden Gruß bei den helfenden Händen in der von der Stadt und den kirchlichen Gemeinden getragenen Bücherei am Kirchplatz bedankt.

Mit großem Engagement, Pflichtbewusstsein, aber auch mit viel Herzblut sind 14 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen Woche für Woche für die Besucher da und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Als Zeichen der Anerkennung hatte der Rathauschef passend zur Jahreszeit prächtige rote Weihnachtssterne mitgebracht, die er Marlies Kirst und Doris Hidde stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen übergab.

An fünf Tagen in der Woche hat die Bücherei geöffnet und erfreut sich bei allen Generationen großer Beliebtheit.

Die freundlich eingerichteten Räume sind so aufgeteilt, dass man schnell das findet, was man sucht. Für Erwachsene gibt es Ratgeber zu Themen wie Gesundheit, Kochen und Genießen oder Reiseliteratur und natürlich jede Menge Romane: Krimis, Thriller, Fantasy und Herz-Schmerz. Wer gerne aktuelle Zeitschriften liest, wird ebenfalls fündig. Lesemuffel können zum Hörbuch greifen oder sich eine DVD aussuchen.

Auch viele Schulklassen machen es sich des Öfteren in den Räumen gemütlich und schmökern in der Kinder- und Jugendabteilung.

Wer sich Lesestoff in der Bücherei ausleihen möchte, kann dies immer montags von 16 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 12.30 Uhr tun.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 12.12.2019