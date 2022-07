Trotz hoher Temperaturen erschienen viele Besucherinnen und Besucher zur Seniorenfeier, die das im Rahmen des Förderprojektes Soziale Stadt zuständige Stadtteilbüro in der Seniorenresidenz an der Rheinstraße 46 veranstaltete. Die ehrenamtlich im gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus gestalteten Projekt „Gemeinsam statt einsam“ Engagierten hatten das Fest, bei dem Kaffee und Kuchen sowie weitere Kleinigkeiten gereicht wurden, vorbereitet und gestaltet. Sie sorgten mit Geschichten und lustigen Spielen für gute Unterhaltung. Besonders gut bei den Gästen kam Hugo Cheval an, der mit bekannten und beliebten Liedern die Seniorinnen und Senioren erfreute. Es wurde geschunkelt und gelacht. Gemeinsam verbrachten die älteren Semester einige schöne Stunden. Informationen zu weiteren Angeboten im Projekt „Gemeinsam statt einsam“ gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, Telefonnummer 02631 86 30 70, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de.