Die Kultur- und Bildungsdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz verabschiedete eine Gruppe der niederländischen Stiftung „The Ride on Education“ auf ihre 10. Spendentour, die die Radfahrer:innen für einen guten Zweck in diesem Jahr von Koblenz den Rhein abwärts nach Hoek van Holland an die Nordsee führt. Alle beteiligten Radfahrer:innen engagieren sich für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und Bildungsprojekte in Schwellenländern. Durch die neun vorangegangenen Radtouren konnten bereits rund 200.000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Theis-Scholz brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass die Organisator:innen der Tour Koblenz als Startort ausgewählt hatten und wünschte den Beteiligten für die kommenden heißen Tage einen erfolgreichen Tourverlauf, nicht ohne sich für das Engagement bei allen zu bedanken: „Kein Beitrag zur Unterstützung von Bildungsarbeit in dieser Welt ist zu klein. Jeder noch so kleine Einsatz ist es wert, gewürdigt zu werden. Das, was Sie nun bereits zum 10. Mal veranstalten, gehört aber zweifelsfrei in eine ganz andere Kategorie. Sie tun dies alles zusätzlich zu ihrem sonstigen Engagement in verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen. Hierfür meine ganz persönliche Anerkennung!“