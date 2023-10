Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke ist das größte, städtische Bauprojekt der jüngeren Vergangenheit und stößt auch bei den Bürgerinnen und Bürgern auf ein sehr großes Interesse. Schon kurze Zeit nachdem die Stadtverwaltung Koblenz Anfang Oktober angekündigt hatte, erste Baustellenführungen durchzuführen, waren alle Teilnehmerplätze für die beiden Termine im Oktober und November vergeben.

So konnten nunmehr bei der ersten Führung etwas mehr als 100 Personen in zwei Gruppen an dem fast zweistündigen Rundgang teilnehmen und sich aus erster Hand vom Leiter des städtischen Tiefbauamtes, Dr.-Ing. Kai Mifka, und Martin Becker, Leiter des Baubüros Pfaffendorfer Brücke, über die derzeitigen Baufortschritte an dem rund 181 Millionen Euro teuren Bauprojekt informieren.

„Wir hatten es mit sehr vielen interessierten Bürgern zu tun, deren Fragen wir es nach bestem Wissen und Gewissen beantworten konnten. Es war insgesamt eine schöne Veranstaltung“ freute sich Mifka über das große Interesse aus der Bevölkerung. Wichtig war der Stadtverwaltung Koblenz mit der Führung den Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in das Projekt zu geben und auch einige Hintergründe zu erläutern.

So gingen Kai Mifka und Martin Becker beispielsweise detailliert auf die Wechselverkehrsführung ein, die seit Ende August mit LED-Tafeln den Verkehr auf den drei verbliebenen Fahrspuren regelt. Auch wurden die Abläufe, wenn es zu einer Störung der Anlage kommt, detailliert erklärt. „Wenn LED-Tafeln ausfallen, erhält unser Verkehrssicherer eine automatische Meldung und führt dann per Fernwartung eine Fehlersuche durch, um anschließend die Reparatur durchzuführen. Es bedarf also keiner Mails und Nachrichten an uns, wenn es zu einem Ausfall der Anlage kommt“, sagte

Während der Baustellenführung kamen auch mehrere Anregungen vonseiten der Bürgerinnen und Bürger, die aus ihrer Sicht im Zusammenhang mit der Baustelle verbessert werden könnten. So wies ein Mann beispielsweise darauf hin, den Übergang am Mercure-Hotel besser für Fahrräder auszuschildern bzw. farblich zu markieren. „Hier sehe ich immer wieder Radfahrer, die herumirren und allein nicht mehr weiterwissen“, so der Koblenzer. Auch die Sichtbarkeit der gelben Fahrbahnmarkierungen bei Regen und Dunkelheit war ein Thema, das einer Koblenzerin am Herzen lag. Für beide Punkte konnte Martin Becker, Leiter des Baubüros Pfaffendorfer Brücke, bereits vermelden, dass die Themen bekannt sind und aktuell hier Lösungen in Arbeit sind.

Generell ermutigte Kai Mifka Bürgerinnen und Bürger dazu, sich bei Fragen oder Anregungen per E-Mail an die Adresse info-pfaffendorferbruecke@stadt.koblenz.de oder an das Bauportal der Stadt, Koblenz baut, dass beispielsweise in den Sozialen Netzwerken bei Instagram und Facebook zu finden ist, zu wenden. „Zudem haben wir unter www.koblenz-baut.de auch eine Projektseite zum Neubau der Pfaffendorfer Brücke eingerichtet, die viele Informationen rund um dieses Jahrhundertbauprojekt bereithält“, sagte Mifka.

Nach dem Rundgang, der unter anderem über die gesperrte Brückenstraße und den derzeit ebenfalls gesperrten, in Richtung Ehrenbreitstein gelegenen Fuß- und Radweg der bestehenden Brücke führte, gab es durchweg positive Rückmeldungen, was das Angebot der Stadt angeht. „Die Führung hat mir sehr gut gefallen, war sehr informativ und aufschlussreich, auch was den weiteren Bauverlauf angeht. Außerdem war die Führung sehr gut organisiert“, lobte beispielsweise ein Bürger aus Arenberg. Für alle, die an den ersten, ausgebuchten Führungen in diesem Jahr nicht teilnehmen konnten, wird es weitere Gelegenheiten geben „In 2024 werden wir auf alle Fälle weitere Führungen anbieten, da wir viele neue Bauetappen zu bieten haben werden. Die Termine hierfür werden rechtzeitig bekanntgeben“, versprach Kai Mifka zum Schluss der Veranstaltung.

Bildunterzeile Rund um das Kurfürstliche Schloss sind die Bauarbeiten für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke derzeit besonders gut zu sehen. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf