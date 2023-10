Es ist das derzeit mit Abstand größte Bauprojekt der Stadt Koblenz und unverkennbar in Arbeit: Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke. Gestartet sind die Arbeiten im Januar und werden rund fünf Jahre dauern, bis die neue Pfaffendorfer Brücke auf dem Standort der derzeitigen Brücke in Betrieb gehen wird.

Um über den aktuellen Stand des Großbauprojektes zu informieren, bietet das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Koblenz am 13. Oktober 2023 um 16 Uhr eine Baustellenführung für interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Dr. Kai Mifka, der Leiter des Tiefbauamtes, wird gemeinsam mit Martin Becker, dem Leiter des Baubüros Pfaffendorfer Brücke, durch die Baustellenführung leiten. Die Führung wird in etwa eineinhalb Stunde dauern.

Interessierte können sich über ein entsprechendes Formular auf koblenzbaut.de/anmeldung für die Baustellenführung anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Angemeldete Teilnehmer erhalten seitens der Stadtverwaltung eine separate Teilnahmebestätigung.

Sollte die Anmeldung über das Onlineformular nicht möglich sein, kann sich alternativ auch telefonisch unter 0261 129-1326 von montags bis donnerstags (jeweils von 9 bis 16 Uhr) sowie freitags (von 9 bis 12 Uhr) für die Baustellenführung angemeldet werden.

Der Startpunkt für die Baustellenführung wird mit der Teilnahmebestätigung bekanntgegeben.

Die Baustellenführung ist nicht barrierefrei. Es ist auf festes Schuhwerk zu achten. Bei schlechtem Wetter wird die Baustellenführung auf einen Nachholtermin im November verschoben. Sollte eine größere Zahl Interessierter keinen Platz mehr für die Führung am 13. Oktober erhalten, ist ein Alternativtermin im November geplant. Dieser wird dann gesondert bekanntgegeben.

Foto: Das Großbauprojekt Pfaffendorfer Brücke ist in vollem Gange. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf