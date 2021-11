Aufgrund einiger langfristiger Erkrankungen ist in Teilen der Bauordnungsabteilung der Stadt Neuwied ein personeller Engpass entstanden. Die dort anfallenden sehr spezifischen Aufgaben können nicht durch Mitarbeiter anderer Ämter erledigt werden. Das hat leider Auswirkungen auf den Service, den das Stadtbauamt normalerweise seinen Bürgerinnen und Bürgern bietet. So können momentan keine Bauberatungen erfolgen. Auch Bauvoranfragen können nur nachrangig bearbeitet werden. Zudem wird auch die Bearbeitung von Mailanfragen teilweise nur eingeschränkt möglich sein. Nur so kann in der aktuellen Situation weiterhin die Bearbeitung von Bauanträgen gewährleistet werden.

Das Stadtbauamt bittet an Bauvorhaben Interessierte, sich vorab intensiv mit Planern und Architekten auszutauschen. Allgemeine Informationen zur Bebaubarkeit von Grundstücken im Bereich von rechtskräftigen Bebauungsplänen können zudem der städtischen Homepage entnommen werden: https://gis.neuwied.de. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Maßnahme und informiert, sobald sich die Situation wieder entspannt hat.

Quelle: Pressebüro der Stadt Neuwied