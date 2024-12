Die Mitglieder der Jungen Union (JU) Koblenz verschenken auch in diesem Jahr weihnachtlich dekorierte Tannen an gemeinnützige Einrichtungen, wie beispielsweise der Tafel in Koblenz. Mit dieser Aktion möchten die jungen Christdemokraten erneut ein Zeichen der Gemeinschaft setzen und Menschen in unserer Gesellschaft unterstützen, die Hilfe besonders benötigen. Im vergangenen Jahr brachte die JU-Koblenz fast 50 Christbäume zu Menschen, die finanziell schlechter gestellt sind oder aufgrund ihres Alters nicht mehr in der Lage waren, sich selbst um einen Weihnachtsbaum zu kümmern. Diese Initiative soll auch in diesem Jahr vielen Menschen ein Stück Weihnachtsfreude schenken.

Diese Aktion wird nicht nur von Mitgliedern der CDU und JU unterstützt, die durch Baumpatenschaften Tannenbäume finanzieren, sondern auch die Koblenzer sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Mit einer Baumpatenschaft in Höhe von 20 Euro können Sie aktiv dazu beitragen, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Tannenbäume an bedürftige Menschen verteilt werden.

Falls Sie Fragen haben oder Interesse bekunden möchten, steht Ihnen der Kreisvorsitzende der Jungen Union Koblenz, Philip Rünz, gerne unter der Telefonnummer 0159 01170984 zur Verfügung.

Bildunterzeile: Die festlich geschmückten Tannen sorgten im vergangenen Jahr, etwa bei der Tafel-Koblenz, für viel Freude und weihnachtliche Stimmung