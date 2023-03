Die geplante und gestern veröffentlichte Baumaßnahme im Bereich der Bahnunterführung in der Chlodwigstraße in Koblenz-Süd kann aufgrund eines technischen Defekts nicht stattfinden. Demzufolge werden in dem Bereich auch keine Maßnahmen zur Verkehrssicherung umgesetzt.

Die Baumaßnahme, bei der Bohrungen am Bahnmauerwerk durchgeführt werden sollten, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.