Radweg Oberlahnstein ab 18. Februar 2026 gesperrt

Lahnstein. Am 18. Februar 2026 starten die Bauarbeiten zur umfassenden Neugestaltung des Rheinufers im Bereich des Radweges in Oberlahnstein. Der Ausbau erstreckt sich auf einer Länge von ca. zwei Kilometern von Schloss Martinsburg bis zur Gemarkungsgrenze Braubach.

Für die Dauer der Maßnahme wird der betroffene Radwegabschnitt vollständig gesperrt und eine ausgeschilderte Umleitung eingerichtet.

Zunächst erfolgen die Baustelleneinrichtung sowie vorbereitende Maßnahmen und erforderliche Rodungsarbeiten. Diese Arbeiten sollen bis Ende Februar abgeschlossen sein.

Im Anschluss wird der bestehende Radweg abschnittsweise zurückgebaut und auf der gesamten Länge grundlegend erneuert und auf etwa vier Meter verbreitert. Die Umsetzung erfolgt kontinuierlich in einzelnen Bauabschnitten.

Die geplante Bauzeit beträgt rund sechs Monate. Sofern die Witterungsverhältnisse mild bleiben und es zu keinem Hochwasserereignis kommt, kann sich die Bauzeit voraussichtlich auf etwa vier Monate verkürzen.

Die Stadt Lahnstein bittet um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Einschränkungen. Ziel der Maßnahme ist eine nachhaltige und zukunftsfähige Aufwertung des Rheinufers sowie eine spürbare Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer.

Hier wird modern und zukunftsfähig ausgebaut. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)