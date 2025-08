Der Ausbau der Südallee zur Fahrradstraße schreitet gut voran. Nun verlagern sich die Bauarbeiten weiter in Richtung Süden. Ab Montag, 4. August, wird die Kreuzung Südallee / Johannes-Müller-Straße vollständig gesperrt. Alle angrenzenden Straßen werden zu Sackgassen. Nur Fußgänger können die Baustelle weiterhin passieren.

Der Haupteingang des Evangelischen Stifts bleibt über die Johannes-Müller-Straße aus Richtung Kurfürstenstraße erreichbar. Dafür werden die vorhandenen Taxistände verlegt. Die Notaufnahme ist ab Montag über die Ludwigstraße / Südallee anzufahren. Hierfür wurde bereits eine provisorische Ausfahrt für Rettungsfahrzeuge eingerichtet. Die durch die Bauarbeiten entfallenden Behindertenparkplätze werden durch ausgeschilderte Stellplätze in der Südallee ersetzt. Anlieger der Südallee zwischen Markenbildchenweg und Hausnummer 61 können während der Bauzeit vom Markenbildchenweg aus in südlicher Richtung in die Südallee einbiegen und über die Mittelachse fahren, um wieder herauszukommen.

Rizzastraße bald wieder geöffnet

In Kürze wieder für den Verkehr freigegeben wird die Kreuzung Rizzastraße. Der genaue Zeitpunkt hängt noch davon ab, wann die Witterung eine Beschichtung des mittleren Fußgängerbereichs ermöglicht. Anschließend gilt dort wieder die ursprüngliche Einbahnstraßenregelung. Allerdings muss zukünftig auf der Rizzastraße an der Kreuzung zur Südallee Vorfahrt gewährt werden. Radfahrer können dann durchgehend vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur Roonstraße fahren. Für Autofahrer ist jedoch das Einbiegen von der Rizzastraße in die Südallee in südlicher Richtung nicht mehr erlaubt. Die Einfahrt in die Südallee am Max-von-Laue-Gymnasium wird hingegen wieder für Anlieger freigegeben.