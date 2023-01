Am 30. Januar beginnt der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen mit den Bauarbeiten für den neuen Grünzug zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg. Ziel der Umgestaltung im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt Neuendorf“ ist, eine große neue Grünanlage mit Aufenthaltsqualität zu schaffen und die bauliche Trennung zwischen Großsiedlung und Altneuendorf abzumildern.

Heute trennt der Friedhof bis auf einen schmalen Durchgang den alten und neuen Bereich des Stadtteils. Um Platz zu schaffen und die Verbindung zur Willi-Graf-Schule aufzuwerten, wird neben dem bestehenden Fußweg auch die angrenzende Wiese mit Erdwall sowie ein entwidmeter Teil des Friedhofes überarbeitet. Damit steht eine etwa ein Hektar große Fläche zur Verfügung, die als attraktiver Grünzug die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzer aus unterschiedlichen Altersgruppen bedienen soll. Der Plan des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen wurde gemeinsam mit dem Koblenzer Landschaftsarchitekten Rolf Karbach erarbeitet.

Nachdem Ende 2022 einige Bäume auf dem Friedhof gefällt wurden, wird jetzt noch der Zaun versetzt. Mit der Weitläufigkeit des Areals wird das Sicherheitsgefühl der Nutzer erhöht. Zudem bietet die Ausweitung Platz für Neupflanzungen. Darunter sind auch einige zukunftsfähige Großbäume, die im Park für Fernwirkung sorgen und den alten Baumbestand ergänzen. Die beiden Randbereiche werten die Planer mit zweireihigen Obstbaumhaine aus alten Apfelsorten auf. Die Obstblüten bieten Insekten Futter, die Früchte dürfen im Herbst von der Neuendorfer Bürgerschaft geerntet werden. Flache Mulden unter den Bäumen sorgen dafür, dass sich Regewasser dort sammelt und die Wasserversorgung verbessert. In den Mulden werden Wildblumen eingesät.

Weil der Weg auch regelmäßig von Kindern als Verbindung zur Willi-Graf-Schule genutzt wird, kommen Hüpf- und Springspiele für Kinder auf den neuen Asphalt. Zahlreiche ovale Sitzplätze sorgen für Aufenthaltsqualität. Die ovale Form findet sich in bunten Staudenbeeten in der Rasenfläche wieder. Die Blühpflanzen werten die Fläche zwischen dem Schulweg und dem Friedhof optisch auf und tragen zur Artenvielfalt bei. Geschwungene, barrierefreie Wege verbinden später Sitzbereiche und führen an den blütenreichen Staudenbeeten vorbei. Ein Fußweg und ein Tor verbinden den Park mit dem Friedhof im Bereich der Kriegsgräber.

Während der Bauarbeiten ist die Fläche komplett gesperrt. Schulkinder können den Nauweg auf der anderen Seite des Friedhofs nutzen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Frühsommer abgeschlossen sein.

Foto (Stadt Koblenz/Verena Groß): Am 30. Januar beginnen die Stadtgärtner in Neuendorf die Bauarbeiten am neuen Grünzug. Ein Durchgang ist dann nicht möglich.