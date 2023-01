Kindertagespflege: Qualifizierungskurs startet im April

Nach wie vor ist der Bedarf an qualifizierter Kinderbetreuung in Neuwied groß. Das schließt auch sogenannte Kindertagespflegepersonen, die in ihren eigenen oder in angemieteten Räumen Kinder betreuen, ein. Doch wer als Tagesmutter oder -vater tätig sein möchte, braucht zunächst eine entsprechende Qualifizierung, um die Pflegeerlaubnis vom Jugendamt zu erhalten. Dazu bietet die vhs Neuwied gemeinsam mit der katholischen Familienbildungsstätte Neuwied ab April erneut einen passenden Kurs an. Über den können sich Interessierte vorab ausführlich am Dienstag, 7. Februar, um 17 Uhr in der vhs Neuwied informieren.

Und es tut sich was in der Kindertagespflege: „In Rheinland-Pfalz können jetzt auch zwei Kindertagespflegepersonen bis zu zehn Kindern in gemeinsamen Räumen betreuen“, erklärt Stephanie Kötting vom Jugendamt der Stadt Neuwied und ist sich sicher: „Das bietet neue Möglichkeiten, Betreuungsplätze zu schaffen und die Kindertagespflege als berufliche Chance für sich zu entwickeln.“ Aber auch im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung ist die Tätigkeit als Tagesmutter oder -­vater optimal, um die Betreuung der eigenen Kinder mit einer Berufstätigkeit zu kombinieren. In diesem Fall können bis zu fünf Kinder maximal zeitgleich betreut werden, abhängig von der Größe der Wohnung und dem Alter der Kinder.

Der Qualifizierungskurs im April umfasst 300 Stunden und ist berufsbegleitend konzipiert. Er findet also am Abend oder an Samstagen statt, sodass die Familie oder der Beruf damit gut zu vereinbaren sind. Sowohl bei Fragen zum Kurs als auch für die Anmeldungen wenden sich Interessierte an die vhs Neuwied telefonisch unter 02631 802 5510, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder online unter www.vhs-neuwied.de.

Wer weitere Informationen zu den Voraussetzungen und den beruflichen Möglichkeiten in der Kindertagespflege haben möchten, kann sich an die Mitarbeiterinnen der Fachdienste im Jugendamt wenden. Für den Kreis Neuwied sind das: Jasmin Assadian, Tel. 02631 803 344, jasmin.assadian@kreis-neuwied.de und Werena Herzog, Tel. 02631 803 346, werena.herzog@kreis-neuiwed.de. Für die Stadt: Stephanie Kötting, Tel. 02631 802 373, skoetting@neuwied.de und Stefanie Felderhoff, Tel. 02631 802 314, sfelderhoff@neuwied.de.