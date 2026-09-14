Herbstzeit ist Bastelzeit! Daher lädt das museumspädagogische Team des Mittelrhein-Museum am Freitag, 25. September, alle kreativen Kinder und ihre Eltern oder Großeltern zum gemeinsamen Basteln ins Mittelrhein-Museum ein. Zwischen 16 und 18 Uhr entstehen beim gemeinsamen Basteln im Malraum jahreszeitlich oder ausstellungsinspirierte Kunstwerke, mit denen das eigene Zuhause geschmückt werden kann.

Die Kosten für die Veranstaltung betragen sieben Euro pro Bastelpaar, inklusive Museumseintritt und Material. Es wird um Anmeldung bis Mittwoch, 23. September, per E-Mail an mrm-kasse@stadt.koblenz.de oder telefonisch unter 0261/129 2520 gebeten.

Bildunterzeile:

Gottlieb Gassen | Bildnis der Familie Gassen | 1825-27 | Bildrecht: Mittelrhein-Museum | Repro: Markus Ackermann