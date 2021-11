BARMER-Beschäftigte sammeln für Brillen Weltweit

Koblenz, 4. November 2021 – Die stattliche Zahl von 150 Brillen hat die Koblenzer Hilfsorganisation Brillen Weltweit von Beschäftigten der BARMER als Spende erhalten. Über einen Zeitraum von drei Monaten hatten die Mitarbeiter der gesetzlichen Krankenkasse in Koblenz sowie an weiteren Standorten in Rheinland-Pfalz nicht mehr benötigte Brillen gesammelt. Seit den 1970er Jahren verteilt Brillen Weltweit kostenlose Brillen über geprüfte Non-Profit-Organisationen an hilfsbedürftige Sehhilfeempfänger in der Dritten Welt.

Spende ermöglicht nachhaltige Nutzung von Brillen

„Brillen Weltweit ist eine Organisation mit Vorbildcharakter, durch die wir einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Brillen leisten können“, berichtete Michaela Schmitt, Kundenberaterin in der Koblenzer BARMER-Geschäftsstelle, bei Übergabe der Brillenspende. Sie hatte die Sammelaktion organisiert. Katja Stein, Geschäftsführerin der BARMER in Koblenz, ergänzte: „Durch den Erfolg der Sammelaktion planen wir, eine bundesweite Sammelaktion unter BARMER-Beschäftigten zu organisieren.“ Die Vorbereitungen dafür würden bereits laufen.

Gespendete Brillen ermöglichen wieder Schulbesuch

Johannes Klein, Projektkoordinator bei Brillen Weltweit, sagte: „Gespendete Brillen ermöglichen Kindern in der Dritten Welt wieder den Schulbesuch, weil sie Tafel und Heft endlich lesen können. Eine Spende für Brillen Weltweit leistet aber auch einen Beitrag zur Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt in Deutschland.“ In sechs Brillenprojekten in Kooperation mit Jobcentern seien 90 Langzeitarbeitslose beschäftigt, die die gespendeten Brillen sortieren, reinigen, aufarbeiten, vermessen, registrieren und zum Versand in die Dritte Welt verpacken würden. „Durch die Wiederverwendung von Brillen werden zudem Ressourcen geschont. Nicht mehr verwendbare Restmaterialien werden weitestgehend sortenrein recycelt“, erklärte Klein.

Bildunterzeile (Bild im Anhang):

Michaela Schmitt (l.) und Katja Stein (beide BARMER) übergeben an Johannes Klein von BrillenWeltweit eine Spende von 150 Brillen.

Foto: BARMER/Leonie Henn

Quelle: Boris Wolff