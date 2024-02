Gemeinsam mit den Teilnehmer*innen werden zum Beispiel Fragen nach der Bedeutung der Künstlichen Intelligenz (KI) für Menschen oder nach einer möglichen Übernahme des Kommandos durch die KI diskutiert. Alle Interessierten können ihre (Forschungs-)Themen einbringen und in den Austausch mit anderen Wissenschaftler*innen, Unternehmer*innen und Arbeitnehmer*innen gehen. Beim anschließenden Ausklang besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Netzwerken. Die Teilnahme ist kostenlos. Tickets und weitere Informationen finden sich unter: BarCamp “KI und ich” Tickets, Mi, 06.03.2024 um 15:00 Uhr | Eventbrite Hintergrundinformationen zum Thema „Barcamp“ Ein BarCamp wird auch als “Unkonferenz“ bezeichnet. Es ermöglicht einen informellen Austausch zu verschiedenen Aspekten eines bestimmten Themenkomplexes. Ein BarCamp hat kein vorher festgelegtes Programm. Dieses wird beim BarCamp selbst von den Teilnehmenden erstellt. Jede*r kann ihre bzw. seine Beiträge zum Thema im Rahmen einer Session mit den anderen teilen. Eine Session ist ein 45-Minuten-Workshop zu einem Beitrag. Sessiongeber*innen starten häufig mit einem kurzen Impulsvortrag oder stellen etwas vor. Anschließend findet ein Austausch der Teilnehmenden statt. Es finden immer mehrere Sessions parallel statt. Je nach Anzahl der Sessions gibt es nach einer Pause eine weitere Runde. Jede*r Teilnehmende kann die Sessions besuchen, für die sie bzw. er sich interessiert. Schließlich werden die Ergebnisse der Sessions kurz vor allen Teilnehmer*innen präsentiert. Hintergrundinformationen zum Thema „Künstliche Intelligenz“ In den vergangenen Jahren hat die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen signifikante Veränderungen in Geschäftsprozessen und Entscheidungsfindungen bewirkt. Diese Entwicklungen sind auf Fortschritte in den Bereichen maschinelles Lernen, Datenanalyse und Robotik zurückzuführen. In unternehmerischen Geschäftsprozessen ermöglichen KI-Systeme die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, was zu einer Steigerung der Effizienz und einer Reduzierung von Fehlern führt. Unternehmen setzen vermehrt auf intelligente Automatisierung, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Ressourcen effektiver einzusetzen. KI-basierte Analysen ermöglichen es Unternehmen, aus großen Datensätzen wertvolle Einblicke zu gewinnen. Dies unterstützt fundierte Entscheidungsfindungen, sei es im Marketing, in der Produktion oder im Finanzwesen. Durch den Einsatz von Chatbots und virtuellen Assistenten können Unternehmen ihren Kundenservice verbessern und rund um die Uhr verfügbar machen. KI gestützte Systeme können Kundenanfragen effizient bearbeiten und personalisierte Erfahrungen bieten. Die zunehmende Nutzung von Daten in Unternehmen wirft Fragen bezüglich Datenschutz und Sicherheit auf. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass sensible Informationen angemessen geschützt werden, um Datenschutzverletzungen zu vermeiden. Die Automatisierung von Aufgaben durch KI kann zu Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt führen. Es ist wichtig, Strategien zu entwickeln, um die Arbeitskräfte auf neue Anforderungen vorzubereiten und sicherzustellen, dass der technologische Fortschritt nicht zu Arbeitsplatzverlusten führt. Die Entwicklung von KI-Systemen erfordert eine sorgfältige Beachtung ethischer Grundsätze. Unternehmen müssen sicherstellen, dass KI-Anwendungen fair, transparent und verantwortungsbewusst eingesetzt werden, um möglichen negativen Auswirkungen vorzubeugen. Die fortschreitende Entwicklung von KI-Technologien wird voraussichtlich zu weiteren Innovationen in Unternehmen führen. Die Integration von KI in Geschäftsstrategien wird eine Schlüsselrolle in der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen spielen. Dabei wird eine ausgewogene Berücksichtigung von technologischen, wirtschaftlichen und ethischen Aspekten entscheidend sein. Die KI hat also einen unbestreitbaren Einfluss auf die heutige Unternehmenswelt. Die fortlaufende Integration und Entwicklung von KI-Technologien bieten möglicherweise Chancen für mehr Effizienz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig erfordert der verantwortungsbewusste Einsatz von KI eine sorgfältige Berücksichtigung ethischer Grundsätze und eine aktive Bewältigung von Herausforderungen. Fachliche Ansprechpartnerin Dr. Inka Engel Universität Koblenz Universitätsstraße 1 56070 Koblenz Tel.: 0261 287 1850 E-Mail: transfer@uni-koblenz.de