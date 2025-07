Klettern, Sport, Artistik – all das wird demnächst auf dem neu gestalteten Bereich des Spielplatzes Bleidenberg möglich sein. Dem Zeitgeist entsprechend entsteht dort ein Angebot für Training mit dem eigenen Körpergewicht, auch Calisthenics genannt. Derzeit bringt eine Fachfirma zwischen Felsen und Balken geschwungene Edelstahlrohre an, sogenannte Whoop Loops. Nach einer Abnahme durch den TÜV und Restarbeiten durch Gärtner kann die neue Attraktion am Festungspark Ehrenbreitstein demnächst genutzt werden.

Statt einfacher Spielgeräte von der Stange zu kaufen, entwickelte der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen im Auftrag des Jugendamtes ein modernes und innovatives Angebot am nördlichen Rand des Spielplatzes. Dabei wurde der zur BUGA entwickelte Gedanke eines Kletterspielplatzes im Festungspark neu und innovativ überarbeitet. Es erlaubt Menschen ab etwa sechs Jahren ein Training, um Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Körperkontrolle zu verbessern. Der Parcours soll die Kreativität von Kindern und Jugendlichen fördern und sie herausfordern. Dafür wurden die vom alten Spielplatz noch vorhandenen Felsen mit Betonfundamenten neu im Boden verankert, um auch wilde Akrobatik auszuhalten. Hinzu wurden massive Holzbalken gesetzt, die mindestens 20 Jahre halten sollten. „Der Rest ist für die Ewigkeit gebaut“, sagt Entwickler und Designer Thomas Weber von der Stuttgarter Firma KuKuk.

Über und zwischen den Felsen und Balken wurde mithilfe eines Computerprogramms ein Gewirr aus geschwungenen Rohren maßgeschneidert. Die Whoop Loops sind aus Edelstahl und können auch im Hochsommer bei praller Hitze benutzt werden. „Es gibt Herausforderungen für alle Altersklassen, auch für erwachsene Sportler“, verspricht Weber. Der Parcours ermöglicht das Klettern, Rutschen, Hangeln und Erklimmen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen bis in 2,5 m Höhe. Es gibt Bereiche zum Hochziehen oder Heraufspringen, andere sind für Überschläge, Klimmzüge und zum Schwingen und Entlanghangeln geeignet. Zur Unterstützung werden Haltegriffe und Seile angebracht. Darunter befindet sich eine 40 Zentimeter dicke Schicht Fallschutzsand für eine leichte Landung. Der Neubau war nötig, weil aus Sicherheitsgründen mehrere Geräte auf dem beliebten Spielplatz abgebaut werden mussten. Fäulnis hatte den zur BUGA 2011 erstellten Holzbauten stark zugesetzt.

Mit dem neuen Kletterparcours ist die Sanierung noch nicht abgeschlossen. Die Planer bereiten derzeit auch eine Sanierung des südlichen Spielbereiches vor. Dort, wo früher der lange Steg stand, wird eine zweite Spielattraktion gebaut. Ziel ist es, den Familien bis Sommer 2027 einen rundum sanierten Kletterspielplatz anbieten zu können, der neben der Aussichtsplattform zu den Hauptattraktionen des Festungsparks Ehrenbreitstein gehört.

Foto (Stadt Koblenz/Jochen Bihn): An geschwungenen Edelstahlrohren kann demnächst zwischen Felsen und massiven Holzbalken geklettert, geturnt und gespielt werden. Mit den sogenannten Whoop Loops bekommt der Spielplatz Bleidenberg eine neue Attraktion.