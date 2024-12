m Augenblick sind 293 Leistungen, die die Stadtverwaltung für die Bürger und Unternehmen in Koblenz erbringt, vollständig digital abwickelbar, „und es kommen regelmäßig weitere hinzu“, freut sich Oberbürgermeister David Langner. So sind neuerdings im Bereich der Aufenthaltstitel drei große Blöcke online gegangen. So können Personen Aufenthaltserlaubnisse aus familiären Gründen, zum Zweck der Ausbildung und zum Zweck der Erwerbstätigkeit beantragen oder verlängern. „Diese Anträge können auf Deutsch und 7 weiteren Fremdsprachen gestellt werden“ so Langner.

Auch der Umtausch von Führerscheinen ist nun online möglich. Bürgerinnen und Bürger mit Erstwohnsitz in der Stadt Koblenz können den Umtausch ihres alten grauen oder rosafarbenen Führerscheins gegen den EU-Kartenführerschein online beantragen. Derzeit müssen die Jahrgänge 1971 und später bis 19. Januar 2025 umtauschen. Das Onlineverfahren führt die Antragsteller Schritt für Schritt durch das Verfahren der Authentifizierung, des Hinaufladen von Fotos bis zur Bezahlung der Verwaltungsgebühren. Lediglich zur Abholung des neuen Führerscheins und zur Entwertung des „alten Lappens“ ist ein Gang zur Behörde nötig.

Letzteres entfällt etwa bei der Wohnsitzanmeldung, denn die Adressaufkleber für den Personalausweis erhält der Antragsteller mit einer Anleitung zum Selbstaufkleben zugeschickt.

Auch das Standesamt hat weitere Leistungen im „Online-Angebot“, so können Nachbeurkundungen einer im Ausland geschlossenen Ehe, Ehefähigkeitszeugnisse und die Anmeldung einer Eheschließung nun ohne Behördengang erfolgen.

Die derzeit fast 300 Leistungen, die online beantragt oder abgewickelt werden können, sind in 45 Fällen von der Stadtverwaltung Koblenz selbst entwickelt worden und in 203 Fällen sogenannte EfA-Lösungen. Das sind „Einer für Alle“-Lösungen, die andere Kommunalverwaltungen erstellt haben und dann innerhalb der kommunalen Familie weitergeben. Diese Lösungen werden auch länderübergreifend vermittelt. Das Land Rheinland-Pfalz befragt ihre Kommunen, ob Interesse an einem Online-Verfahren aus einem anderen Bundesland besteht. Wenn sich genügend Kommunen finden, die das Verfahren einführen möchten, dann übernimmt eine Kommune den Probebetrieb, um festzustellen, welche Anpassungen etwa an spezielle landesgesetzliche Vorgaben vorgenommen werden müssen. Koblenz ist beispielsweise rheinland-pfälzische Pilotkommune für den digitalen Führerscheinantrag, der auch den bereits veröffentlichten Führerschein-Umtausch beinhaltet.

Der Online-Bürgerservice ist auf koblenz.de/online-dienste erreichbar.

Foto (Stadt Koblenz/A. Fink): Alte Führerscheine müssen schrittweise durch neue Kartenführerscheine ersetzt werden.