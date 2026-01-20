Koblenz hat neue Spitzenreiter bei den beliebtesten Namen von Neugeborenen: Während jeweils 19 Mädchen, die 2025 in der Rhein-Mosel-Stadt geboren wurden, Emilia und Ida von ihren Eltern genannt wurden, ist bei den Jungs Liam der beliebteste Vorname für Jungen. 24-mal wurde der Name beim Standesamt Koblenz beurkundet.

Emilia, deren Name sich aus dem Lateinischen herleitet und unter anderem „die Eifrige“ bedeutet, macht dabei ihrem Namen alle Ehre: Für den Namen ist es die Rückkehr auf Platz eins bei den beliebtesten Mädchen-Vornamen: Bereits von 2019 bis 2022 wurde von Eltern in Koblenz Emilia jeweils am häufigsten vergeben.

2025 lösten Emilia und Ida die Vorjahresspitzenreiterin Mia ab. Immerhin 13 Eltern nannten 2025 ihre Tochter Mia, was Platz sechs in der Vornamenstatistik bedeutet. Bei den Jungs übernahm Liam die Spitzenposition von Noah aus dem Jahr 2024, der dieses Mal mit 17 Beurkundungen auf Platz vier landete.

Insgesamt hat die Zahl der beurkundeten Geburten beim Koblenzer Standesamt im Jahr 2025 das vierte Jahr in Folge abgenommen. 2576 Geburten samt Vornamensvergabe wurden zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2025 registriert, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang bedeutete. 2024 waren noch 2633 Neugeborene beim Standesamt am Willi-Hörter-Platz beurkundet worden.

Viele der Eltern, deren Baby in Koblenz 2025 zur Welt kam, setzten bei der Anzahl der Vornamen nur auf einen Vornamen: Bei 1741 Mädchen und Jungen war das der Fall. Für 770 Neugeborene wurden unterdessen zwei Vornamen beim Standesamt Koblenz eingetragen. Immerhin 61-mal entschieden sich Eltern bei ihren Neugeborenen für drei Vornamen; bei vier Kindern wurden sogar mehr als drei Vornamen beurkundet.

Die Top 10 der Mädchen-Namen 2025 in Koblenz:

1. Emilia, Ida (19 Registrierungen)

3. Emma (18)

4. Lia, Mila (jeweils 14)

6. Ella, Mia (jeweils 13)

8. Leni, Malia, Mira (jeweils 12)

Die Top 10 der Jungen-Namen 2025 in Koblenz:

1. Liam (24 Registrierungen)

2. Leo (20)

3. Felix (18)

4. Anton, Milan, Noah (jeweils 17)

7. Elias (16)

8. Henry, Leon, Levi, Matteo (jeweils 15)

Bildunterzeile:

Die Suche nach dem richtigen Vornamen für Neugeborene ist für Eltern gar nicht so einfach. Bei den Mädchen waren 2025 Emilia und Ida sowie bei den Jungen Liam die häufigsten Erstnamen, die beim Standesamt Koblenz beurkundet wurden. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf