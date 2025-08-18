Am 29. August um 19 Uhr stellt Frank P. Meyer seinen Roman „Zweieinhalb Kilometer“ in der StadtBibliothek Koblenz vor.

„Kurzdistanz-Road-Novel“ nennt der Autor seinen neuen Roman, in dem sich alles um einen VW-Bulli, Baujahr 1963, dreht. Der wird im beschaulichen Dorf Primstal bei Entrümpelungsarbeiten zu Tage befördert. Wie sich einige Bewohner erinnern, handelt es sich um einen Bus mit Geschichte, der als „Terroristenbus“ in die Dorf-Annalen einging und schon viele Male den Besitzer wechselte. Bei dem Unternehmen, den alten Bus wieder auf die Straße zu bringen, machen Bernd und Wolfgang eine Entdeckung…

2023 war Frank P. Meyer bereits mit seinem Roman „Vom Ende der Bundeskegelbahn“ in der StadtBibliothek Koblenz zu Gast, der kurz darauf so passend mit dem Grimmelshausenpreis ausgezeichnet wurde. Denn seine Bücher sind voller skurriler Typen, witzigen und entlarvenden Geschichten.

Der Eintritt beträgt 5 € (Karten sind im Vorverkauf in der Bibliothek erhältlich).