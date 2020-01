Autofahrer rastete aus – Polizei Koblenz sucht Zeugen

Koblenz (ots) – Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, dem 09.01.2020, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr

und 20.15 Uhr an der Ampelanlage Burgstraße / Hohenfelder Straße, ereignete. Der Fahrer eines Pkw bedrängte dort die Insassen eines vor ihm wartenden Fahrzeugs durch wiederholtes Hupen und Betätigen der Lichthupe. Dann stieg er aus und bespuckte die beiden Insassen durch die geöffnete Seitenscheibe. Anschließend begab er sich wieder zu seinem dunklen 3er BMW, nahm einen schlagstockähnlichen Gegenstand und versuchte mit diesem, die vor ihm im Fahrzeug sitzenden Personen einzuschüchtern. Doch damit nicht genug. Er fuhr dann im Gegenverkehr in Richtung Hohenfelder Straße / Weisser Gasse, wo er an der dortigen Ampel seinen BMW querstellte um nachfolgenden Fahrzeugen die Durchfahrt zu verhindern. Danach beschleunigte er stark und überquerte die nachfol-gende Kreuzung am Wöllershof bei “Rot”. Zeugen der Vorfälle, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 28.01.2020