Baudezernent Dr. Andreas Lukas empfing die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen STADTRADELN im Baudezernat und zeichnete die drei besten Teams sowie die besten Einzelfahrerinnen und -fahrer aus.

In drei Wochen, in denen möglichst viele Alltags- und Freizeitkilometer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt werden sollten, kamen insgesamt 460.927 Radkilometer zusammen. Das entspricht einer CO2-Vermeidung von rund 77 Tonnen. Damit konnte Koblenz das Rekordergebnis aus dem Vorjahr eindrucksvoll bestätigen.

„Die weltweit größte kommunale Fahrradkampagne ist eine hervorragende Werbung für den Radverkehr als wichtigen Baustein der Mobilitätswende. Sie trägt dazu bei, durch positive Anreize immer mehr Menschen für das Verkehrsmittel Fahrrad zu begeistern. Das funktioniert in Koblenz bisher sehr gut und wir freuen uns auf weitere Zuwächse in den nächsten Jahren“, so Ralph Emmerich vom städtischen Radverkehrsteam.

Marcellus Karbach vom Team Canyon Bicycles radelte mit äußerst beindruckenden 3.009 km in nur drei Wochen auf den ersten Platz unter 2.296 Radelnden. Nadine Süß vom Team der SIG Koblenz schob sich in diesem Jahr zwischen die Karbach-Brüder und sicherte sich mit ebenfalls beachtlichen 2.233 km den zweiten Platz. Dritter wurde der Sieger des letzten Jahres Lucien Karbach vom Team Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein mit 2.126 km.

In der Teamwertung gab es in diesem Jahr einen Wechsel an der Spitze. Das Team des Gymnasiums auf dem Asterstein eroberte in einem spannenden Wettbewerb mit 261 Aktiven und 41.982 km den ersten Platz, dicht gefolgt vom Team der Stadtverwaltung Koblenz mit 40.520 km. Für Vorjahressieger Canyon Bicycles reichte es in diesem Jahr „nur“ für Platz 3.

Dr. Andreas Lukas gratuliert den Siegerinnen und Siegern zu diesen besonderen Leistungen: „Sie haben nicht nur die besten Ergebnisse beim STADTRADELN-Wettbewerb erzielt, sondern Sie sind damit auch glaubwürdige Vorbilder für noch mehr Radverkehr in Koblenz“, so der Baudezernent.

Besonders freuten sich die Koordinatoren über den 1. Platz der Aktiven des Gymnasiums auf dem Asterstein, die mit ihrer Mannschaftsleistung auch den Schulradwettbewerb gewannen. Die Siegerehrung findet am 11.10.2024 auf dem Asterstein statt.

Detaillierte Ergebnisse und alle Informationen unter koblenz.de/stadtradeln.

Foto (Stadt Koblenz / Daniel Kehr):

Baudezernent Dr. Andreas Lukas (1. v. l.) gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern des diesjährigen STADTRADELN-Wettbewerbs zu ihren herausragenden Leistungen: Canyon Bicycles (3. Platz), vertreten durch Mira Pink (3. v. r.), die Stadtverwaltung Koblenz (2. Platz), vertreten durch Ralph Emmerich (2. v. l.), und das Gymnasium auf dem Asterstein (1. Platz), vertreten durch Schulleiter Bastian Staudt (ganz rechts im Bild) belegten die ersten drei Plätze in der Team-Gesamtwertung. Bei den Einzelwertungen schafften es Lucien Karbach (2.v.r.) vom Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein als Drittbester, Nadine Süß vom Team SIG Koblenz (3.v.l.) als Zweitbeste und mit knapp über 3.000 km Marcellus Karbach (Bildmitte) vom Team Canyon-Bicycles als Erster aufs Treppchen.