Ausstellung „So nah, so fern – Keramik aus Korea“

Keramik im Theater Lahnstein

Lahnstein. Am 07. November 2021 um 11.00 Uhr wird im Foyer des Lahnsteiner Theaters im Nassau-Sporkenburger Hof die Ausstellung „So nah, so fern – Keramik aus Korea“ mit Werken von Kiho Kang und Youkyung Sin eröffnet. Der Künstler und die Künstlerin sind in Bad Ems ansässig und begeistern mit ihrem besonderen Handwerk.

In Kiho Kangs Werken findet eine Verbindung zwischen Tradition und Moderne statt. Besonders in seinen Mondvasen spürt er der großen Tradition der koreanischen Keramik nach. Der Keramiker mit dem Master of Fine Arts ist international gefragt und mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden.

Youkyung Sin erforscht in ihren Arbeiten vielfältige Möglichkeiten der traditionellen Buncheong-Technik, die sie nach und nach ausbaut. Buncheong ist eine Technik aus Korea, die mit eisenhaltigem Steinzeug, weißer Engobe und durchscheinenden Glasuren arbeitet. Auch Youkyung Sin hat einen Master of Fine Arts und ihre Keramik in verschiedenen Museen auf der ganzen Welt ausgestellt.

Musikalisch wird die Eröffnung von Silke Hartstang und Ulrich Cleves begleitet.

Der Eintritt ist frei.

Quelle: Eva Dreiser