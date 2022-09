Unter dem Motto „Kunstfreu(n)de“ stellen befreundete Künstlerinnen und Künstler bereits zum zweiten Mal im JuBüZ auf der Karthause, Potsdamer Str. 4, gemeinsam aus.

Am 17. Und 18. September 2022 sind alle Menschen, die sich an Kunst erfreuen möchten, ganz herzlich von 10:30 Uhr – 18:30 Uhr in den großen Saal des JuBüZ eingeladen.

Die Ausstellung wird im Rahmen einer Vernissage am Samstag, 17. September 2022 um 11:00 Uhr durch die künstlerische Leiterin und Mitorganisatorin Beate Thiel und Michael Lüdecke, dem Leiter des JuBüZ eröffnet.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet Malerei (in diverser Vielfalt), Keramik, Papierkunst sowie Upcycling. Bildende Kunst geht einher mit der handwerklichen Kunst. Alle Stilrichtungen sind zugelassen, denn „Kunst muss sich frei entfalten können.“ Und so verbindet die Kunst nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, sondern auch die Betrachter. Ein freudiges Ereignis für alle Beteiligten.

So freuen sich die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler: Beate Thiel (Malerei, Upcycling) Bianca Dworatzek (Kunstharz, Upcycling), Angele Piroth (Malerei), Viktor Neufeld (Malerei, Tonarbeiten), Jutta Degen (Tonarbeiten), Kornelia Kehr-Schmitz (Tonarbeiten), Hans-Josef Schmitz (Malerei), Heike Pluschke (Malerei), Marcia Bosse (Recycling und Pappmache´) hier ihre Arbeiten vorzustellen.

Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Für Ihre und unsere Sicherheit bitten wir Sie eine Maske zu tragen. Vielen Dank.